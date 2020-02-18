Burçin Terzioğlu kaç yaşında aslen nereli ilk eşi bakın kimdir?

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da Rüya karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında ve ilk eşi kimdi araştırmaları merak konusu oldu. 39 yaşında olan oyuncu Burçin Terzioğlu bir kez evlilik yaptı. İlk evliliğini oyuncu Murat Yıldırım ile 2008 yılında yaptı çift 2014 yılında boşandı.

Burçin Terzioğlu yeni sevgilisi spor eğitmeni Umut Duygu ile Filipinler tatilinden dönerken kameralara yakalandı. Oyuncu Murat Yıldırım ile 2004 yılında evlenen ve 3 yıl sonra boşanan Burçin Terzioğlu yeni aşkı Umut Duygu ise merak konusu oldu. Peki 39 yaşındaki oyuncu Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Umut Duygu'nun yaşı kaç?

Oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı. Aşkı ortaya çıkaran, birlikte Fİlipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar oldu.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzon Of’ludur. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş adlı filmlerde rol aldı. 1997 yılında Ali Güven'in yolcu adlı şarkısının klibinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı.



20 Haziran 2008 tarihinde oyuncu Murat Yıldırım ile evlendi, 30 Haziran 2014 tarihinde boşandı.

Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Burçin Terzioğlu, 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol almıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, 2004 yılında rol aldığı Kadın isterse dizisindeki Demet rolü ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Hasretinle Yaşanmıyor, Perihan Abla, Fazilet, Yeniden Doğmak, Mahallenin Muhtarları, Annem Ve Ben, Oyun Bitti, Menekşe Koyu, Çiçek Taksi, Sırılsıklam, Tirvana, Güz Gülleri, Yılan Hikâyesi, Anne Babamla Evlensene, Oyun, Üzgünüm Leyla, Kınalı Kar, Melekler Adası, Taştan Kalp, Aliye, Ey Aşk Nerdesin, Çemberin Dışında, Özel, Merhamet, Ezel, Halam Geldi, Poyraz Karayel gibi yapımlarda yer alan Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisindeki rolüyle 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu' seçilmiştir.