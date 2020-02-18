Bakan Varank duyurdu Türk ekibi Antartika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, “24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek” dedi.

Şahin: Allah'tan yanımıza Antep biberi almıştık, içimizi ısıttı

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki Bilim Ekibi ile birlikte düzenlenen 4. Antarktika Ulusal Bilim Seferi’ne katıla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuştu. Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle Antarktika'ya giden Şahin, "Antarktika çok mu soğuk?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kışın eksi 85’i buluyor. Allah’tan yanımıza biraz Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızı Antep biberi almıştık. Bunlar soğukta içimizi ısıttı"

'Penguen gibi yürüdük'

Şahin, "Bize özel olarak oraya göre milli gayretle tasarlanmış kıyafetler verildi. Bir örnek bu kıyafetler soğuğa ve iklim şartlarına göre malzemelerden üretilmiş. Ancak sıcak tutması ve terletmemesi için geliştirildiğinden aşırı ağır. İnsan içinde zor hareket ediyor. Antarktika’ya tam olarak uygun kıyafetler olduğu için penguenler gibi ağır ağır hareket edebiliyorsunuz."

Okyanusa atılan çöpler Antartika'ya ulaştı

Okyanuslara atılan çöplerin Antarktika'ya kadar ulaştığını söyleyen Şahin, "Eğer insanlık olarak aklımızı başımıza almazsak, kendi sonumuzu hazırlayacağız. Torunlarımıza gösterecek ne penguenler kalacak ne de foklar" dedi.