Müjdat Yetkiner'in Ali Koç ve Ersun Yanal'la ilgili mesajları ifşa oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Müjdat Yetkiner'in Ali Koç ve Ersun Yanal'la ilgili ortalığı karıştıracak mesajları ifşa olurken sarı-lacivertli taraftarlar efsane isme tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı sırada kulüpte görev alan ve sarı-lacivertli formayı en çok giyen futbolcular arasında yer alan Müjdat Yetkiner, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında canlı yayında Ahmet Çakar'a Ali Koç ve Ersun Yanal'ı kötüleyen mesajlar attığı ortaya çıktı.

'İsim verme hocam'

Ahmet Çakar'ın kameraya göstermek için uzattığı telefona gelen mesajın üst kısmında Müjdat Yetkiner yazısı gözlerden kaçmadı. Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a attığı mesajın içeriğinde en çok dikkat çeken detay ise 'isim verme hocam' ifadesi oldu.





Ali Koç görevden almıştı

Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe Kulübü'nde altyapı gençlik ve geliştirme kurulunda koordinatör olarak görev yapıyordu. Ali Koç göreve geldiğinde 2018 yılında Müjdat Yetkiner'le yolları ayırmıştı.





Ali Koç’a küfür etmişti

Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı mesajlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. Müjdat Yetkiner, Twitter'da TT listesine girerken Ali Koç'un bu konuyla alakalı yapacağı açıklama merakla beklenir oldu.





''Beni kimse Fenerbahçe Kulübünden tasfiye edemez''

Müjdat Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialar hakkında daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; ''Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldım. Beni kimse Fenerbahçe Kulübünden tasfiye edemez. Aziz Yıldırımı satmadım. Satamazdım. Benim liderimdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik. Bundan sonra Ali Koç kulübü yönetsin, biz de yardımcı oluruz dedim.''







Müjdat Yetkiner kimdir?

Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961'de İstanbul'da doğdu. Eski Türk Milli Futbolcu. Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcudur. Altınmızrak Spor Kulübü'nün altyapısında yetişen Yetkiner, 1980-1981-1994-1995 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giydi. Futbolculuk döneminde taraftar arasında miço lakabı ile tanındı. 1982-1983, 1984-1985 ve 1988-1989'da lig şampiyonu olan Fenerbahçe'nin ilk on birinde yer aldı. 763 maçta oynayarak kulüp tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Sayısız kupa kaldırdı

Aynı şekilde Birinci Lig'de 429 kere forma giyerek bu alandaki rekora da sahip oldu.Oynadığı 429 1. lig maçında 23 gol atıp, 44 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Kariyerindeki 15 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası 3. Cumhurbaşkanlığı Kupası kaldırdı.

Toplamda 42 kere millî takıma çağrılmış olup 26 Kere A Milli, 10 kere 21 yaş altı, 6 kere de 18 yaş altı millî takım forması giydi.1995'te futbolu bırakmıştır.