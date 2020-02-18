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Komiser yardımcılığı sınavı operasyonunda 467 gözaltı kararı verildi

2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye yeni güne art arda gelen FETÖ operasyonu haberleriyle uyandı. Önce TSK ve Adalet Bakanlığı'ndaki kripto isimlere operasyon düzenlenirken şimdi de 67 ili kapsayan büyük bir operasyon başlatıldı.

467 gözaltı kararı

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

67 ilde eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

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