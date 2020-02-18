Yeni Şafak yazarı Müfid Yüksel'e gece yarısı gözaltı

Yeni Şafak gazetesi eski yazarı Müfid Yüksel, gece yarısı gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni Şafak gazetesi eski yazarı Müfid Yüksel, gece yarısı gözaltına alındığını duyurdu.

Müfid Yüksel, sosyal medyada “Geceyarısı polisler evime geldi. Ortada bir neden de belirtilmeden apar topar karakola götürülüyorum. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum.Muhtemelen İYİ Partinin aleyhimde açtığı dava” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

Gözaltı haberinden birkaç saat sonra ise Müfid Yüksel’in “Merak etmeyin. Kenan Evren’in zindanlarında 5 ay kaldım” mesajını paylaştığı görüldü.