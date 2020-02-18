HABER /  MEDYA
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Yeni Şafak yazarı Müfid Yüksel'e gece yarısı gözaltı

Yeni Şafak gazetesi eski yazarı Müfid Yüksel, gece yarısı gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni Şafak gazetesi eski yazarı Müfid Yüksel, gece yarısı gözaltına alındığını duyurdu.

Müfid Yüksel, sosyal medyada “Geceyarısı polisler evime geldi. Ortada bir neden de belirtilmeden apar topar karakola götürülüyorum. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum.Muhtemelen İYİ Partinin aleyhimde açtığı dava” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

Gözaltı haberinden birkaç saat sonra ise Müfid Yüksel’in “Merak etmeyin. Kenan Evren’in zindanlarında 5 ay kaldım” mesajını paylaştığı görüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar 6 TL'nin üzerinde yükseliş trendinde! 18 Şubat Salı dolar ne kadar?
İyi Parti'de büyük şok 5 milletvekili daha istifa edecek iddiası
AK Parti'nin hazırladığı torba yasa TBMM'ye sunuldu! Birçok yenilik var
Süleyman Soylu'dan darbe açıklaması! Aklından bile geçirenler....
Beşar Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması sona yaklaştık
Muharrem İnce burnuna fondöten mi sürdü?
ÖNCEKİ HABERLER
Oğlunun tedavi masraflarına katkıda bulunmak için reçel satmaya başladı
Burçin Terzioğlu kaç yaşında aslen nereli ilk eşi bakın kimdir?
Zam beklentisi ilaç sıkıntısı yarattı! Eczanelerde ilaç kalmadı!
AB:Akdeniz'de silah ambargosu için operasyon başlatılacak
Çin’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1869’a çıktı
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru nasıl yapılır e okul başvuru ekranı
Yorumlar