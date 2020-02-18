Evine çağırdığı komşusuyla tartıştı, başından vurarak ölümüne sebep oldu

BURSA'da, Erhan Ç. isimli bir vatandaş alt kattaki komşusunu evine davet etti. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı, komşusu Emre Şahin'i başından vurarak ölümüne sebep oldu.

Bursa'da, Erhan Ç. isimli vatandaş evine çağırıp tartıştığı komşusu 26 yaşındaki Emre Şahin'i silahla başından vurarak ölümüne sebep oldu. olay, gece saatlerinde gemlik ilçesi Cumhuriyet mahallesi Novadori caddesi'nde bulun evde meydana geldi.

Komşunu arayarak evine çağırdı, silahla başından vurdu

İddaya göre Erhan ç, alt kattaki komşusu Emre Şahin'i telefonla arayarak evine çağırdı. Erhan Ç. ile Şahin arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Katil Erhan Ç. , Şahin'i silahla başından yaralayarak ölümüne sebep oldu.

Emre şahin olay yerinde hayatını kaybetti

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi, Emre Ç. ise evinde cinayet silahıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.