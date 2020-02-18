Gezi olayları davasında karar günü Osman Kavala için ağır müebbet istendi

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada karar günü. İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı için istediği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için karar verecek.

Gezi Parkı olayları gerekçesiyle 8140 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasında davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ile akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanık için de 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti. Mahkemenin bugünkü duruşmada karar vermesi bekleniyor.

Gezi davasının karar duruşması öncesi birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek birliği Gezi sanıklarıyla dayanışma mesajları yayınladı. Celse arasında mütaalasını açıklayan savcı, AİHM kararına karşın halen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığında 15 ile 20 yıl arasında hapsini istemişti. Yurt dışında bulunan sanıkların dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, bu sanıkların Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı ile aynı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Kahveci, soruşturma sonucu 16 kişi hakkında iddianame hazırladı. 657 sayfalık iddianame 4 Mart 2019'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 24 Haziran 2019'da Silivri'de görüldü.

İddianamede Gezi Parkı protestoları "bir darbe kalkışması" olarak tanımlıyor. 16 sanık temelde, "protestoları örgütlemek ve finanse etmekle" suçlanıyor. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" de yer alıyor.

Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor. Sanıklar için istenen toplam ceza 47 bin 520 yıl.