Yolda kalan arkadaşına yardım için gitti, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

BURSA'da , otoyolda lastiği patlayan arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine giden Ömer Başer ve beraberindeki dört kişi, lastiği değiştirdikleri sırada arkadan gelen bir başka kamyonetin çarpmasıyla iki kamyonetin arasında sıkıştı. Kazada Ömer Başer hayatını kaybederken yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da aynı firmada çalışan ve yolda kalan arkadaşının kullandığı kamyonetin lastiğini değiştiren Ömer Başer (30), arkadan gelen bir başka kamyonetin çarpmasıyla, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı Dereçavuş mevkiinde gerçekleşti. Ahmet Öztürk'ün sürücüsü olduğu 16 KAS 32 plakalı kamyonetin seyir halindeyken lastiği patladı. Ahmet Öztürk, kamyoneti yol kenarına çekerek iş yerinden yardım istedi. Bunun üzerine firma çalışanları Ömer Başer ve dört çalışan yardım etmek için olay yerine geldi.

Firma çalışanları yolda kalan kamyonetin lastiğini değiştirirken, Ahmet Ş. yönetimindeki 16 JFP 23 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Başer, iki kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevkedildi.

Sağlık ekipleri, Ömer Başer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde önlemleri alırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü Ahmet Ş. gözaltına alındı.