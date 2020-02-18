Ersun Yanal tesislere geldi idmana çıkmadı

Fenerbahçe'deki kaderi Galatasaray derbisine bağlı olan Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Oyunculara tepki gösterdi

Sabah'ın özel haberine göre; Ersun Yanal'ın, Ankaragücü mağlubiyeti nedeniyle oyunculara tepki olarak antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

Daha önce de yapmış

Yanal'ın, daha önceden de bazı yenilgilerin ardından futbolculara tepki gösterip ilk çalışmalarda yer almağı belirtildi. Tecrübeli hoca, pazar günkü derbide takımın başında bulunacak.

Destek vermeye geldiler

Ersun Yanal'ın katılmadığı dünkü antrenmanı takip eden Başkan Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy oyunculara moral verdi.