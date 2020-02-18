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Sahte senetle yaptıkları vurgun miktarı dudak uçuklattı!

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ADANA'da iş insanlarının imzalarını taklit ettiler, 186 milyon liralık vurgun yaptılar. 14 kişinin 13'ü yakalanırken üçününün avukat ve banka çalışanı olduğu öğrenildi. Dolandırıcalardan altısı tutuklanırken yedi kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da iş insanlarının imzasını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yapan 6 kişi tutuklandı, ikisinin avukat olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının imzasını taklit edilerek, kendi adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahte senetle 186 milyon liralık vurgun yapıldı

Ekipler tarafından savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 186 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı.

30 bin liralık sahte senete el kondu

Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da operasyon düzenledi, 14 şüpheliden 13'ü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin liralık sahte senet ve çok sayıda dijital malzemeye el kondu.

Çete üyesi banka çalışanı, hesap ve imzaları çeteye veriyordu

Aralarında özel banka çalışanı N.P.'nin de olduğu şüphelilerin, bu bankada yüklü hesapları olan iş insanlarının hesap ve imza sirkülerinin bilgilerini, çeteye verdiği saptandı. Avukat olan F.P. ve O.Y.'nın de bu kişiler hakkında icra işlemi başlattığı öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden F.P ve O.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. N.K. ve 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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