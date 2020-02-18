Çin'i yıkan koronavirüs gelişmesi! Kilit isim hayatını kaybetti

Çin'de ölümcül koronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir mücadele veren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda.

Karantinada en önemli görev ondaydı

Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı. Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Korkulan oldu, virüs yüzünü doktorlara çevirdi

Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta perşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.