HABER /  DÜNYA
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Çin'i yıkan koronavirüs gelişmesi! Kilit isim hayatını kaybetti

Çin'de ölümcül koronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir mücadele veren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda.

Karantinada en önemli görev ondaydı

Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı. Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Korkulan oldu, virüs yüzünü doktorlara çevirdi

Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta perşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor
Abdullah Gül Ali Babacan bombasını patlattı! Her satırı olay açıklama
Meral Akşener istifalarla ilgili konuştu! Canımızı yakar gerekçeleri kabul edilemez
MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar
Bakan Bekir Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Cezaevi yönetimi Kadir Şeker'in talebini kabul etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Nazan Saatçi kimdir kaç yaşında Tokatçı'nın Eminesi'nin son haline bakın
Sahte senetle yaptıkları vurgun miktarı dudak uçuklattı!
Timur Esmersoy kimdir Burcu Esmersoy'un babası ne zaman öldü?
Ömer Çelik'ten Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan Azınlık' ifadesine tepki
Burcu Esmersoy kaç kere evlendi iş eşi kimdir?
AÖF kayıt yenileme 2020 kaç para AÖF kayıt yenileme ücreti ne oldu?
Yorumlar