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Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programı yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve Fatih Terim'in federasyon tarafından istenmeyen iki isim olduğunu iddia etti.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında futbol gündemi masaya yatırıldı.

''Kafaya taktıkları adam Fatih Terim ve Ali Koç'tur''
Ali Koç'la Fatih Terim'in istenmeyen ikili olduğunu iddia eden Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Ersun Yanal geçen hafta hakemlere salladı ama ceza almadı çünkü  Fenerbahçe'de bir ağırlığı yok. Bu federasyon için katli vacip iki kişi var. Bir Ali Koç diğeri Fatih Terim. A desin 3 maç çakacaklar Fatih Hoca'ya. Bütün bu futbol sistemi diyelim. Ali Koç a dese iki ay ceza verecekler, şikayet edecekler, kankalarına yazılar yazdıracaklar. Mustafa Cengiz'i de takmıyorlar. Kafaya taktıkları adam Fatih Terim ve Ali Koç'tur.

''Çok kötü bir hoca performansı''
Dolayısıyla Ali Koç bu durumdayken Ersun Yanal 'başkanın yanında durmak istiyorum' diyor ya. Dur abi başkanın yanında dur bi zahmet. Fenerbahçelilerin hissiyatını çok iyi bilirim. Çoğuyla da temas halindeyim. 'Bize bunu nasıl yaparsınız' diyorlar. Kimse aptal değil. 'Ulan bu ortamda biraz da siz oynayın' diyor. Ankaragücü maçı dibine kadar eleştirilen bir  maçtır. Çok kötü bir hoca performansı. Oyuncular da oynamıyor. Kendinizi öldürmeniz lazım. Bir tek Ersun'la da bu iş kurtulmaz. Berbat bir hocalık sergilemiştir. Bazıları da oynamıyor. Bazıları da oynamayamıyor. Kazma.''

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