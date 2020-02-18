Nazan Saatçi kimdir kaç yaşında Tokatçı'nın Eminesi'nin son haline bakın

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında olan Tokatçı filminde Emine rolünü oynayan Nazan Saatçi'nin son halini gören çok şaşırtıyor. 62 yaşında olan Nazan Saatçi güzelliği ile dikkatleri çekiyor. Peki aslen Samsunlu olan Nazan Saatçi şimdi ne yapıyor, hangi filmlerde rol aldı?

Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasında giren Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son halini görenler yok artık dedi. 62 yaşında olan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyan güzelliği ile günün konusu oldu. İnstagram'dan son halini paylaşan Nazan Saatçi'ye yorum yağdı.

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde rol alan Nazan Saatçi'nin son hali görenleri hayrete düşürdü

Nazan Saatçi , lise sona kadar memleketi Samsun'da yaşadı ardından İstanbul'a taşınarak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

İlk sinema ile tanışması güzellik yarışmaları ile gerçekleşen oyuncu 1978 yılında Tercüman – İnci Gazetesi'nin Sinema kraliçesi seçildi.

Ayrıca Günaydın – Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli olarak Miss Europe International (Avrupa güzellik yarışmasında) ve 1983 Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.

Şu anda 62 yaşında olan Nazan Saatçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta zamana meydan okuyor.