HABER /  GÜNCEL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı

Türk ve Rus heyetlerinin Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Banka devi HSBC 35 bin kişinin işine son verecek CEO sebebini açıkladı
Süleyman Özışık FETÖ'nün terlikli ayağını açıkladı
Çin'i yıkan koronavirüs gelişmesi! Kilit isim hayatını kaybetti
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor
Abdullah Gül Ali Babacan bombasını patlattı! Her satırı olay açıklama
Meral Akşener istifalarla ilgili konuştu! Canımızı yakar gerekçeleri kabul edilemez
ÖNCEKİ HABERLER
Nazan Saatçi kaç yaşında hangi filmlerde oynadı son haline bakın
Yeni Malatyaspor’da yeni transferlere tam not
Ligin 23. haftasında zirve yarışı nefes kesecek
Depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak
Müge Esmersoy kaç yaşında Burcu Esmersoy'un ablası kimdir?
18 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı yeni liste
Yorumlar