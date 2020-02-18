Banka devi HSBC 35 bin kişinin işine son verecek CEO sebebini açıkladı

İNGİLTERE merkezli dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından HSBC, 3 yıl içinde 35 bin personelinin işine son vereceğini duyurdu.

Açıklamayı yapan HSBC Holdings Plc CEO'su Noel Quinn, bankanın üç yıl içerisinde 35 bin kişinin işine son verebileceklerini belirterek, bu rakamın toplam çalışan sayısının yüzde 15'una tekabül ettiğini söyledi. Noel, çalışan sayısının 235 binden 200 bine yaklaştırılacağını öngördüğünü belirtti.

İşten çıkarmaların başlıca sebepleri

Hong Kong protestoları ve corona virüs gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya olan banka, ayrıca, 4,5 milyar dolarlık maliyet kısıntısı hedefliyor. Londra merkezli HSBC karının büyük kısmını Asya'da yapıyor.

Yeni plana yöneldiler

Yıllık bilanço rakamları açıklamasında konuşan Quinn, "İşimizin bazı kısımları kabul edilebilir getiri sağlamıyor. Bu nedenle yatırımcıların getirisini artıracak revize edilmiş bir planın çerçevesini çiziyoruz" dedi.

Banka 4. çeyrekte 4.3 milyar dolar vergi öncesi düzeltilmiş kar elde etti. Beklenti 3.9 milyar dolar idi. HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisse senetleri altı ayın en sert kaybın kaydederek yüzde 3,2 geriledi.