HABER /  DÜNYA
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

BM Genel Sekreteri Guterres mülteci hakları için Tevbe Suresi'ni paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tevbe Suresi'nden alıntı yaparak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Pakistan'da Afgan mülteci varlığının 40. yılı: Dayanışma için yeni ortaklık" konferansında yaptığı konuşmada şaşırtan açıklamalara imza attı.

Tevbe Suresi'nden alıntı 

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklaması şöyle: 

Tevbe Suresi'nde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor.

Bu ayet, inançlı ya da inançsız mültecilere hak ettikleri korumayı modern anlamda sağlamayı tanımlayan 1951 yılı Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmesi'nden yüzyıllar önce söylenmiş dikkate değer bir hoşgörü örneğidir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yaşam Memnuniyeti Araştırması'ndan bomba sonuçlar! Türkiye'de bakın kimler mutlu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti açıklaması olay oldu
İran’dan çok sert açıklama! İsrail’i ortadan kaldırmak için…
Banka devi HSBC 35 bin kişinin işine son verecek CEO sebebini açıkladı
Süleyman Özışık FETÖ'nün terlikli ayağını açıkladı
Çin'i yıkan koronavirüs gelişmesi! Kilit isim hayatını kaybetti
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF kayıt yenileme ücreti ödeme nasıl olur nereye yatırılacak?
Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 1. sınıf BİLSEM tarihi
Son rakam açıklandı 75'i AB vatandaşı 229 yabancı savaşçı sınır dışı edildi
Survivor Derya Can Göçen nereli eşi ve çocukları kimdir? 40 yaşında çıktı
Yorumlar