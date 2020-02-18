BM Genel Sekreteri Guterres mülteci hakları için Tevbe Suresi'ni paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tevbe Suresi'nden alıntı yaparak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Pakistan'da Afgan mülteci varlığının 40. yılı: Dayanışma için yeni ortaklık" konferansında yaptığı konuşmada şaşırtan açıklamalara imza attı.

Tevbe Suresi'nden alıntı

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklaması şöyle:

Tevbe Suresi'nde 'Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır' diyor.