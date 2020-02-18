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Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü

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İSTANBUL Üsküdar'da kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'na çocuk sokarak çıkarttığı eşyaları çuvala doldurarak götürdü.

Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olay birkaç gün önce Üsküdar'da yaşandı.

Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor. Kadın çuvalı doldururken elinde dürüm olan bir çocuk da çuvalın ağzını tutuyor.

Kumbaradan çocuk çıkıyor

Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kumbaranın içerisinden oğlu olduğu düşünülen çocuk çıkıyor. Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde, iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyor.

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