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Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti açıklaması olay oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki istifalarla ilgili olarak "İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısından sonra yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. 

Darbe söylentilerine sert çıktığı konuşması kadar Bahçeli'nin İYİ Parti'deki yaşanan istifalarla ilgili değerlendirmesi dikkat çekti. 

"İYİ Parti iyi günde olsunlar tahriklere kapılmasınlar"

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Bahçeli, şunları söyledi:

"Hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var. Bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var. Bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar tahriklere kapılmasınlar."

İYİ Parti istifalarla sarsılıyor

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, dün partisindeki tüm görevlerinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da partisinden istifa etmişti.

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