HABER /  GÜNCEL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın

AÖF kayıt yenileme ücreti ödeme nasıl olur nereye yatırılacak?

ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat'ta başladı ve AÖF kayıt yenileme işlemi 28 Şubat'ta sona erecek. Peki AÖF 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri nasıl yapılacak? Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacak. İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat Pazartesi günü başladı. AÖF 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 28 Şubat'a kadar devam edecek. AÖF kayıt yenileme ücreti staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 oldu. AÖF ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek.

AÖF 2019-2020 KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 liradır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilirler. Öğrenciler ders seçimini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaparlar ve sonradan seçtikleri derslere itiraz edemezler. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazlar. Öte yandan ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapılacağından mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)
77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)
71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)
66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)
61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)
56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)
50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)
46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

.

SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti açıklaması olay oldu
İran’dan çok sert açıklama! İsrail’i ortadan kaldırmak için…
Banka devi HSBC 35 bin kişinin işine son verecek CEO sebebini açıkladı
Süleyman Özışık FETÖ'nün terlikli ayağını açıkladı
Çin'i yıkan koronavirüs gelişmesi! Kilit isim hayatını kaybetti
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç'la Fatih Terim istenmiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi
BİLSEM sınavı ne zaman 2020 1. sınıf BİLSEM tarihi
Son rakam açıklandı 75'i AB vatandaşı 229 yabancı savaşçı sınır dışı edildi
İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı
Nazan Saatçi kaç yaşında hangi filmlerde oynadı son haline bakın
Yorumlar