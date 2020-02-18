Türkiye sınırına 148 bin sivil daha göç etti akın akın geliyorlar

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son 6 günde yerinden edilen 148 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Rusya, Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib kent merkezi, Halep'in batısı ve güneyindeki Daret İzze ilçesi ile çevresindeki köylerde yaşayan ailelerin, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

148 bin sivil daha yerinden edildi

Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucunda son 6 günde 148 bin sivil daha Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç ederken, Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

On binlerce aile yardım bekliyor

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.