Sheraton'ın yeni sahibi belli oldu bakın ne kadar para ödedi

Katar merkezli şirket, Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi, Sheraton Istanbul City Center'i toplam 93 milyon avro yatırımla satın altı.

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Karaköy'deki tarihi Veli Alemdar Han'da hizmete başladıklarını belirterek, "Katar merkezli şirket, Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi , JW Marriott Istanbul Bosphorus'un yanı sıra yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Sheraton Istanbul City Center'a da yatırım yaptı. Şirket, her iki oteli toplam 93 milyon avro yatırımla satın aldı." dedi.

Marriott International, İstanbul'daki ilk JW Marriott otelini Karaköy'de açtı.

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, açılıştaki konuşmasında, İstanbul'un her geçen gün artan turizm potansiyeline dikkati çekerek, Türkiye'nin en değerli turizm destinasyonlarından İstanbul'un, lüks otel markalarının ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

Turizm sektörünün lüks markalarından JW Marriott olarak Ankara'dan sonra İstanbul'daki ilk oteli Karaköy'de açtıklarına işaret eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

"180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen Veli Alemdar Han'ın restore edilmesi sonucu turizme kazandırılan JW Marriott Istanbul Bosphorus, Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı'nı gören bir manzarada misafirlerini ağırlamaya başladı. Karaköy bölgesine değer katmak istiyoruz. İstanbul, her zaman merak uyandıran bir şehir, kentin tarihine kucak açan bir noktada otel açmaktan memnuniyet duyuyoruz.

İstanbul, ziyaretçilerine hem Doğu'nun mistisizmini ve önemli tarihi değerlerini hem de Batı'nın modernliğini bir arada sunuyor. İstanbul geçen yıl 15 milyon turisti ağırlarken yüzde 10'luk artışla, turist sayısını artırdı. Sektör olarak bu yükselişin devam etmesini bekliyoruz. JW Marriott Istanbul Bosphorus olarak, İstanbul'un en cazip bölgelerinden birinde, Karaköy’de otelimizi açarak, bu yükselişe katkıda bulunmak istiyoruz."

Köseoğlu, İstanbul'un gerçek turizm potansiyelini hep birlikte açığa çıkarmak istediklerine işaret ederek, otelin yer aldığı bölgenin, aynı zamanda Galataport projesinin hayata geçeceği bir alan olduğunu anımsattı.Galataport'un bölgeye canlılık getirmesini beklediklerinden bahseden Köseoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de 130 misafir odamız, Spa at JW Istanbul'umuz, her biri farklı konseptte sekiz adet yiyecek ve içecek alanımızla bölgeye değer katmak istiyoruz. Türkiye'nin ve İstanbul'un turizm potansiyeline olan inancımız tam. Otel binası için 180 yıl önce inşa edilen ve o dönemin en işlek hanlarından biri olan Veli Alemdar Han'ı seçtik. Yıllar içinde metruk bir yapıya dönüşen Veli Alemdar Han'ı restore ederek, yeniden toplumun hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz.

Otelimizin mülk sahibi Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da toplam 27 oteliyle hizmet veren Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketi. Katar merkezli şirket, JW Marriott Istanbul Bosphorus'un yanı sıra yine Marriott International zincirinin bir parçası olan Sheraton Istanbul City Center'a da yatırım yaptı. Şirket, her iki oteli toplam 93 milyon avro yatırımla satın aldı."

"Çevresel etkileri azaltacağız"

Marriott International'ın bir parçası olarak, JW Marriott Istanbul Bosphorus'un en büyük hedeflerinden birinin sürdürülebilirliği otele entegre ederek, çevresel etkileri azaltmak olduğunu da vurgulayan Sinan Köseoğlu, şu bilgileri verdi:

"JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta plastik pipet yerine kâğıt pipet kullanıyoruz. Hem çalışanlarımızın kullandığı alanlarda hem de misafir odalarımızda geri dönüşüm yapmaya elverişli çöp kovalarımız mevcut. Misafirlerimizi su tüketimini azaltmak için çarşaflarını, bornozlarını ve havlularını tekrar kullanmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Marriott International, 2020 yılı sonunda odalarda yer alan tüm tek kullanımlık duş malzemelerini büyük boyutlu ve çok kullanımlı malzemelerle değiştireceğini duyurdu. Bu global uygulamalara destek vermekle birlikte, biz de TEMA'ya çalışan sayımızla eşit adette fidan bağışında bulunduk. Çevremize, toplumumuza ve dünyamıza destek olmaya devam edeceğiz."

JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta 16’sı süit olmak üzere farklı çeşit, metrekare ve manzaralara sahip toplam 130 oda bulunuyor.Otelin boğaz tarafına bakan cephesinde köprü ile başlayarak Kız Kulesi, Adalar, Topkapı Sarayı, Tarihi Yarımada, Ayasofya gibi yapılar görülürken, diğer cephesinde ise Galata Kulesi ve gizli kalmış çatı kiliseleri bulunuyor. Yiyecek ve içecek alanlarının danışmanlığını ise Emre Ergani yapıyor.