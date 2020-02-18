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Candaş Tolga Işık'tan Nihat Özdemir'e istifa yanıtı

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, kendisini istifaya davet eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir insanı istifaya davet edebilecek son 3 kişi listesi yapsak siz o son üçe girmezsiniz. Girmezsiniz yani.'' şeklinde yanıt verdi.

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' yorumcusu Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz günlerde kendisini istifaya davet eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e yanıt verdi.

''Son üçe girmezsiniz''
Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Nihat Özdemir beni istifaya davet etmiş falan. Ya Nihat Bey çok komiksiniz. Hiçbir zaman kimseye saygısızlık etmedim ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir insanı istifaya davet edebilecek son 3 kişi listesi yapsak siz o son üçe girmezsiniz. Girmezsiniz yani.

''Gazeteciliğimi hak ederek aldım''
Mesleki olarak bütün işlerimi gazeteciliğimi, mesleğimi sahibi olduğum kurumları ve oturduğum koltukları kendi şahsi kabiliyetimle ve becerimle hak ederek aldım. Darısı Nihat Özdemir'in başına.'' 

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Candaş Tolga Işık ne demişti?

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''TFF Başkanı değişiyor'' ifadelerini kullanarak çarpıcı bir iddianın altına imza atmıştı.

Nihat Özdemir istifa davet etmişti
Işık’ın iddiası kamuoyunda günlerce konuşulduktan sonra kameralar karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Candaş Tolga Işık’a göndermeden bulunarak “Bu istifa iddiasını ortaya atan kişinin yerinde olsam kalemi kırarım, bir daha yazı yazmam! Ama bugün Posta Gazetesi’nde (Candaş Tolga Işık) yazı yazmış. Hangi kaynaktan çıktığı umurumda değil. Bence onlar utansınlar” ifadelerini kullanmıştı.

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