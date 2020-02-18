Kemal Kılıçdaroğlu'dan Osman Kavala ve Gezi açıklaması: Darbe demek doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Gezi eylemini darbe olarak tanımlamak doğru değil diyen Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Güzel bir ülkede yaşıyoruz, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Farklı görüşlerimiz olabilir ama huzur içinde yaşamak istiyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın, baharı hep birlikte getireceğiz. Ben bu milletin verasetine güveniyorum. Belki bir noktada der ki “artık yeter” artık der ki oyumu değiştireceğim. Kul hakkı yemeyen, kul hakkı yedirmeyen bir partiyi iktidara taşıyacağım diyebilir.

"Gezi eylemini darbe olarak tanımlamak doğru değil''

Gezi olayları, aslında bu ülkenin genç, yetenekli, okumuş, hayatı sorgulayan gençlerin, bir baskı rejimine karşı tepkileridir. Bu gençlerimiz ülkeyi, ağacı, kuşu seviyorlar. Farklı görüşte olsalar bile bir araya gelmekten keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Biz düne kadar “acaba gençler bu ülkenin sorunlarıyla ilgileniyorlar mı derken” bir baktık ki gençler bizden çok daha iyi düşünüyorlar.

Dünyayı bizden daha iyi sorguluyorlar. Gezi eylemini bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz lazım. Gençleri yaptıkları eylemlerde saygı ve sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Bir dönemin savcılarının hazırladığı iddianamelerle ki o savcıların bir kısmı kaçtı bir kısmı hapiste. Bizim gençlerimiz akademisyenlerimiz yargılanıyor. Bunlar doğru değildir, buna izin vermemek gerek.

Adalet dediğimiz kavramın içini boşaltmamız lazım. Adalet dediğimiz kavramın yüce bir kavram olduğunu, insanlığın temelini oluşturduğunu unutmamamız gerekiyor. Hayatını kaybeden gençlerimizin tamamı iktidarın kurduğu baskından dolayı hayatını kaybetti. Gençlerimiz hiçbir zaman ellerine silah almadı kimisi eline gül, kimisi karanfil kimisi piyano kimisi saz aldı. Ramazan bayramlarında hep beraber oturdular namazlarını kıldılar. Yeryüzü bizim ibadet alanımız dediler. Bu kadar güzel bir eylemi kalkıp bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla ve asla doğru değildir.

Osman Kavala meselesi

Osman Kavala 840 gündür tutuklu. AİHM dedi ki “yanlış yapıyorsunuz”. Nasıl bir adalettir? Bir üst mahkemenin verdiği kararı bir alt mahkeme “sen ne okursan oku buna uymayacağım diyebiliyor. Bu gücü bu cesareti nereden alabiliyor?

Zarar gören sadece Türkiye ve Türkiye’nin itibarı, Türkiye’nin saygınlığı. Siz bu saatten sonra memlekette adalet vardır, hukuk vardır, insanlar haklarını arıyor diye dünyaya anlata