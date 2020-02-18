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Türk komandoları İdlib sokaklarında devriye attı

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Suriye'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. Esad'a verilen sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte Türk askerleri, İdlib sokaklarında varlığını artırdı.

Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.Erdoğan, Esad rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

Komandolar İdlib'de

İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

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