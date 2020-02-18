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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Türk Telekom ve Beşiktaş birbirlerine rakip oldu. TS Bandırma ise Çekya'nın ERA Nymburk takımı ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2019-2020 sezonu son 16 turu için resmi kura çekimi töreni İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşti. BCL'de mücadele eden Türk kulüpleri Türk Telekom ve Beşiktaş Sompo Sigorta birbirlerine rakip olurken, diğer Türk ekibi TS Bandırma ise Çekya'nın ERA Nymburk takımı ile eşleşti.

Türk Telekom, normal sezonda grubunu lider bitirdiği için bu turda ev sahibi avantajına sahip olurken, eşleşmelerde iki galibiyet alan 8 takım çeyrek finale yükselecek. Son 16 turunda ilk maçlar 3 Mart 2020 tarihinde oynanacak ve gerekmesi durumunda en son 18 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri winmasters (Yunanistan)
Casademont Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya)
ERA Nymburk (Çekya) - TS BANDIRMA
TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ
Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)
Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)
JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)
AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Çeyrek Finaller
Çeyrek finallere kalacak 8 takım arasındaki eşleşmelerde iki galibiyet alan en iyi 4 takım Dörtlü Final’e ilerleyecek. Çeyrek finaller 24 Mart 2020'de başlayacak ve 8 Nisan 2020'de sona erecek.
Muhtemel çeyrek final eşleşmeleri şöyle olacak:

Casademont Zaragoza - Lietkabelis / Iberostar Tenerife - Filou Oostende
ERA Nymburk - TS BANDIRMA / AEK - Telekom Baskets Bonn
TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ / JDA Dijon - Nizhny Novgorod
Hapoel Jerusalem - Peristeri / Dinamo Sassari - San Pablo Burgos
Dörtlü Final 1-3 Mayıs 2020'de tarihlerinde gerçekleşecek olup, finalin yeri de çeyrek finallerin Nisan ayının başında tamamlanmasından sonra açıklanacak.

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