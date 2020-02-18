TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman tarih netleşti

TOKİ'nin 81 ilde yapacağı 100 bin konut için kura çekilişi ne zaman araştırmaları vatandaşın gündeminde. TOKİ 2020 kura çekilişi sonuçları ilk olarak İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır araştırmaları şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaşın gündemindeydi ve beklenen açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi'nin organizasyonuyla geçen yıl hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geleneksel hale getirildi. Ve çalışmanın her yıl yapılacağı açıklandı. 2020 yılı için hayata geçirilen TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesinin çekiliş sonuçları ilk olarak İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.

100 bin konut proje için kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.

TOKİ kimlere kredi veriyor?

1. Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA TOKİ KONUTU ALABİLİR Mİ?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.