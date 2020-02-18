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Mevlüt Çavuşoğlu: Moskova'da sonuç alınmazsa liderler düzeyinde görüşmeler olabilir

MOSKOVA'daki İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karşılıklı ateşkesin tesis edilmesi, Soçi Mutabakatı'na tekrar geri dönülmesi ve sahadaki ortak devriye dahil görüşleri paylaştılar" diye konuştu.

Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak için Moskova'da ikinci kez yaptığı görüşmeler sona erdi.

"Liderler düzeyinde görüşmeler olabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'daki görüşmelerde netice çıkmazsa önümüzdeki günlerde liderler düzeyinde görüşmeler olabilir" dedi.

İdlib zirvesinde kimler yer aldı?

Görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

Ne olmuştu?

Türk ve Rus karma heyetleri dün de İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı. Toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı. Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti. Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.

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