Volkswagen Türkiye kararını yine erteledi! Reuters duyurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’de kurulması planlanan fabrikayla ilgili yine erteleme kararı verdi.

Reuters haber ajansı, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Volkswagen'in Manisa’da kurmayı planladığı otomobil fabrikasıyla ilgili kararını bir kez daha ertelediğini duyurdu.

Haberin dayandırıldığı kaynak, “Daha zamanımız var, yılın ortasına kadar kesin kararımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı.