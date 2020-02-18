Eski futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan Mustafa Yücedağ Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu eski milli futbolcu Galatasaray, Sarıyer, Fenerbahçe, Gaziantepspor ve Milli Takım formaları giydi. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Mustafa Yücedağ kimdir?

Mustafa Yücedağ 25 Nisan 1966'da Gaziantep'de doğdu. Defans ve ön libero pozisyonlarında oynayan eski milli oyuncu, Hollanda'da büyüdü ve Ajax'ta profesyonel oldu. Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynadı ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer aldı. 1992-1993 sezonunda Galatasaray'dan ayrıldı. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadı. Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yaptı.

Mustafa Yücedağ 9 kez A Milli, 1 kez de Ümit Millî Takım forması giydi. Galatasaray da Mustafa Yücedağ'ın yaşamını yitirdiğini duyururken; eski futbolcusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "1992-93 sezonunda futbolcu olarak, 2010-11 senesinde ise tercüman olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mustafa Yücedağ'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.