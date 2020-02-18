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Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçları bu hafta içi oynanacak. Ancak son şampiyon Liverpool, şimdiden gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı garantiledi.

İngiltere Premier Leage'de Chelsea evinde Manchester United'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

26 maç sonrası 76 puan toplayan Jurgen Klopp'un ekibi ile 4. Chelsea (35) ile arasındaki puan farkı 35, 5. Tottenham ile 36 oldu. Ligin bitimine 12 hafta kalırken; Liverpool; şimdiden sezonu 4. sırada tamamlamayı garantiledi. 

Liverpool, kalan 12 haftada tüm maçlarını kaybetse, Chelsea tüm maçlarını kazansa bile Londra ekibi en fazla 74 puan toplayabilecek. Klopp'un ekibi böylece 2020-21 sezonunda da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ilk takım oldu.

UEFA'nın Finansal Fair Play Kuralları'na (FFP) aykırı hareketten dolayı 2 yıl men cezası verdiği Manchester City'ye Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) red cevabı gelirse, İngiltere Premier Ligi'nin 5.'si Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek.

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