Yiğit Bulut, Abdullah Gül'ün açıklamaları için 'darbe hazırlığı' dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gündemi sarsan açıklamalarının, yeni bir darbe planının parçası olduğunu iddia etti. Bulut, hiçbir siyasi partiye ilgi duymadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yeni bir darbe hazırlığı olduğu iddialarını doğrulayarak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Karar gazetesine verdiği röportajla 'emperyalist planın' tamamlandığını ileri sürdü. Abdullah Gül, İlker Başbuğ, İYİ Parti ve CHP'nin de içinde yer aldığı geniş bir kesimi yeni darbe hazırlığının içinde olmakla suçlayan Bulut, bu kesimlerin yeni darbe için her an harekete geçebileceklerini iddia etti.

'Gül'ün röportajı emperyalist planın tamamlandığını gösteriyor'

Yiğit Bulut da Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportaja dikkat çekerek, “Bu sabah aniden bahçemizde açan Kraliçe Gülü bahçede emperyalist planın tamamlandığını ve harekete geçeceklerini gösteriyor” diye mesaj attı.

Yiğit Bulut paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Durum ciddi sevgili dostlar. Çok açık ve net lafı dolandırmadan yazıyorum; bir süre önce HDP-CHP-Akşener tarafından dillendirilmeye başlanan; 'parlamenter sisteme kesin dönüş' söylemi, İlker Başbuğ’un TBMM’yi zan altında bırakan sözleri ile yeni bir viraj alırken, RAND Corp raporu ile 'sisteme müdahale' söylemi zirve yaptı. “Emperyalizme tam biat etmiş bir Türkiye” isteyen güçlerin öz evlatlarına yolda “paranın evladı TÜSİAD” ve kraliçenin öz evladı Gül’ün de bu sabah katılımı ile FETÖ’den Gül’e-silahın gücünden paranın gücüne bütün unsurlar tamamlandı.

Özellikle kraliçe’nin öz evladının bahçesinin en değerli gül’ü olan şahsın yaptığı “Türkiye’de siyasal islam çöktü” açıklaması akla geçmişte yaşadığımız “darbe dönemi” açıklamalarını getirdi. Emperyalizm ve değerlerine hizmet eden bütün grupların ve bireylerin üzerinde anlaştığı "Parlamenter sisteme kesin döneceğiz” diye ortaya dökülenlerin üzerinde anlaştığı İngilizce kavram “political system correction by a military touch” yani “politik sistemin düzeltilmesi ama bir askeri dokunuş ile” daha açık yazayım, yola çıkan “sistem düzeltmesi” kavramına son olarak kraliçenin Gül’ünün (Gezi kararı açıklanacağı gün yargıya baskı var diyerek ama altından sopa göstererek) katılması kervanın yola çıktığını gösteriyor!

Hedef çok açık. "Politik sistem düzeltmesi" ve "emperyalizme tam biat etmiş bir Türkiye!"

Bunun için aracın seçim olduğunu falan sanmayın. Amaç çok açık ve RAND CORP raporunda açıkça yazıyor. Politik sistemin gerekirse askeri bir dokunuş ile düzeltilmesi, Erdoğan'ın sistem dışına itilmesi ve Türkiye'nin emperyalizme güller içinde eskisi gibi teslim edilmesi!

Sevgili dostlar, hayatımda hiçbir siyasi partiye ilgi duymadım ve bunu da defalarca TV'lerde söyledim. SOn yirmi yılda da 'girdi-girecek' demelerine rağmen asla siyasete girmedim. Büyük bir istekle Erdoğan'ın emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine her anlamda katıldım ve son nefesime kadar bu yoldayım!

Her türlü siyasi görüşten Türk vatandaşlarına ve büyük Türk milletine sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu sabah aniden bahçemizde açan kraliçenin Gül'ü, bahçede emperyalist planını tamamladığını ve harekete geçeceklerini gösteriyor...

Türk devletine bağlı bütün vatandaşların, büyük Türk milletini ve TSK başta olmak üzere bütün millî kurumların vatansever bireylerini, Türkiye'nin yeniden emperyalizme teslim edilmesi kumpasına karşı durmaya, bilinçli ve uyanık olmaya davet ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti emperyalizmin kendisine diktiği gömleği yırtmış ve o gömleği bir daha asla ama asla ne pahasına olursa olsun giymeyecektir. Yaşasın tam bağımsız güçlü büyük cihaşümul Türkiye