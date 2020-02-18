HABER /  SPOR
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın

Altay'da Tandoğan dönemi de bitti

ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan Altay'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ali Tandoğan'ın da görevine son verildi.

Siyah-beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Altay'da Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ümraniyespor'dan ayrılan Ahmet Taşyürek, Denizlispor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz, son olarak Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Metin Diyadin'in isimleri geçiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Veli Ağbaba: Asgari ücrette son sıralardayız!
TOKİ kura çekilişi için tarihi ve yeri açıkladı! TOKİ Sosyal Konut projesi
Kamyon şoföründen şok itiraf! Abi kardeşiz dediği kadını öldürüp yakmış
Beşiktaş'ın hali içler acısı! Stadın elektriğini kesmeye geldiler
Abdullah Gül Ali Babacan bombasını patlattı! Her satırı olay açıklama
Yiğit Bulut, Abdullah Gül'ün açıklamaları için 'darbe hazırlığı' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Ampullerin içine uyuşturucu madde sakladılar
2020 kandilleri tarihleri ne zaman Diyanet dini günler takvimi
Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasıyla ilgili ilk yorum
2. ara tatil ne zaman Nisan tatili kaç gün ne zaman başlıyor?
Şampiyonlar Ligi'ne İstanbul temalı top
2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman Diyanet dini günler takvimi
Yorumlar