2020 kandilleri tarihleri ne zaman Diyanet dini günler takvimi

2020 kandil günleri Diyanet tarafından açıklandı. Kandil gecelerini dua ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar kandil tarihlerini araştırıyor. Peki 2020 yılında Mevlit Kandili, Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

2020 yılının başlaması ile birlikte kandil günleri ne zaman araştırmasına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 kandil tarihlerini açıkladı. Buna göre Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinin aylara denk geleceği belli oldu. İşte ibadetlerini yön vermek isteyen vatadaşların merak ettiği mübarek kandil günlerinin net tarihleri...

Regaib Kandili: Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip Kandili 2020 yılı itibariyle 27 Şubat perşembe gününe denk gelmektedir.

Miraç Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in Miraç hadisesini yaşadığı gecedir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır. Miraç Kandili 2020 yılı itibariyle 21 Mart cumartesi gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili: Kur-an’ı Kerim’in Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Kandili 2020 yılı itibariyle 07 Nisan salı gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde kutlanan ve “bin aydan daha hayırlı olduğu” Kur’an-ı Kerimde açıklanan bir gecedir. Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Bu gece melekler Allah’ın emriyle yeryüzüne iner ve müslümanlara dua ederler. Fecir zamanına kadar devam eden Kadir Gecesi, Allah katında kadir ve kıymeti pek yüksek olan bir gecedir.

Kadir Gecesi 2020 yılı itibariyle 19 Mayıs salı gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem’in dünyaya geldiği gecedir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlit Kandili 2020 yılı itibariyle 28 Ekim çarşamba gününe denk gelmektedir.

3 aylar ne zaman başlıyor: 3 aylar, 2020 yılında Receb ayının ilk günü olan 25 Şubat Salı günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 27 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü, Berat Kandili ise 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü başlayacak.

3 aylar nedir, 3 aylarda nasıl ibadet edilir: Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.