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Kamyon şoföründen şok itiraf! Abi kardeşiz dediği kadını öldürüp yakmış

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Kan donduran kadın cinayeti adresi bu kez Afyonkarahisar. Bir haftadır haber alınamayan D.S.'nin kısmen yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan kadının en son görüştüğü kamyon şoförü A.C. ifadesinde kadını her şeyi itiraf etti. A.C daha Müge Anlı'nın programına katılarak "D.S. benim ablam. Aramızda abi - kardeş ilişkisinden başka bir şey yok" demişti.

Kent merkezindeki bir kafeteryada çalışan, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi D.S., 11 Şubat günü gece mesaiden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

'D.S. hanım benim ablam'

Bu arada kayıp kadının kızı ATV'de program yapan Müge Anlı’ya başvurdu. Programda, D.S.'nin gece iş çıkışı konuştuğu A.C. isimli kişiye ulaşıldı. Canlı yayına bağlanan A.C., "D.S. hanım benim ablam. Aramızda abi - kardeş ilişkisinden başka bir şey yok" dedi.

Aramalar sürerken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar- Çobanlar karayolu üzerinde kadın cesedi olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, yol kenarındaki çukurda vücudunun yarısı yanmış kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin D.S.'ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesi sonrası D.S.'nin cenazesi morga konuldu.

Her şeyi itiraf etti

Polis D.S.’nin en son görüştüğü kamyon şoförü A.C.'yi gözaltına aldı. A.C. ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü D.S’yi ayrılmak isteyince bıçaklayarak öldürüp cesedini yaktığını itiraf etti.

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