ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ablam dediği sevgilisini vahşice öldürdü itirafı olay

ATV ekranlarında hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Dursiye Sağlam ile ilgili acı haber geldi. Afyonkarahisar’da 11 Şubat'tan beri kayıp olan Dursiye Sağlam'ın, canlı yayında "o benim ablam" diyen ancak sevgilisi olduğu ortaya çıkan Ahmet C. tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı. İlişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, 'ablam' dediği kadını canice öldürdüğünü itiraf etti anlattıkları ise kan dondurdu.