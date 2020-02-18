Beşiktaş'ın hali içler acısı! Stadın elektriğini kesmeye geldiler

Bedaş, elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi ancak ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

Ligde alınan Medipol Başakşehir mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta sıkıntılı günler devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Elektrik faturalarını ödeyecek paramız yok” sözlerinin nedeni anlaşıldı.

Stadın elektriklerini mühürlemek istediler

Akşam'ın haberine göre; olayın perde arkasında, Beşiktaş Stadı’nın ödenmeyen elektrik faturalarının olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta kulübe memurlarını gönderen dağıtıcı şirket, hem kulübün hem de stadın elektriklerini mühürlemek istedi. O sırada Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de kulüpte bulunduğu ve memurların kesim yapmasına engel olduğu bildirildi. Daha sonra paranın bir bölümü ödendi.

Genç yönetici skandala engel oldu

Genç yöneticilerden Efe Bezci de şirketin alacaklarına kefil olup, ödemeleri üstlenerek büyük bir skandal yaşanmasını engelledi. Bu olaydan sonra çok canı sıkılan Başkan Çebi’nin cumartesi günü divan kurulu toplantısında konuyu gündeme getirdiği anlaşıldı.

Ceplerinde ödemeye başladılar

Başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere Beşiktaşlı yöneticilerin şu ana kadar yaşanan nakit sıkışıklığını ceplerinden yaptıkları ödemelerle kapatmaya çalıştıkları biliniyor.