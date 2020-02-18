Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasıyla ilgili ilk yorum

Beraat ve tahliye kararının çıktığı Gezi Parkı davasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un yeşilini, doğasını savunanlara selam olsun." diye tweet attı.

Silivri Cezaevi'nde görülen Gezi Parkı davasında tahliye kararı çıkmasını büyük sevinçle karşılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılanan isimlere selam yolladı.

840 gündür tutuklu olan işadamı Osman Kavala da dahil tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilirken, Kavala için tahliye kararı çıktı.

"Herkese selam olsun"

İmamoğlu, karar sonrası Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun.