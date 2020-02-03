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Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi

Milyonlarca öğrenci için 3 Şubat pazartesi günü okullar açıldı, 2. dönem başladı. 2019-2020 yılı okul tatil günlerine göre 2. ara tatil nisan ayında başlayacak. Öğrenciler 2. dönem içinde olan 2. ara tatile 6 Nisan'da başlayacak . 2 ara tatil 10 Nisan'da sona erecek.

Sömestr tatili 3 Şubat Pazartesi günü bitti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen çalışma takvimine göre 2020 yaz tatil ve 2.ara tatilinin tarihleri belli oldu. 2.dönem iyi bir şekilde geçirmek isteyen öğrenciler ve veliler yayımlanan takvime göre tatil planı yapacak. Peki bu sene okullar ne zaman kapacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK: Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre Ara tatil sonrası 13 Nisan 2020'de açılacak okullar 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

2020 BAYRAM TATİLLERİ

Ramazan Bayramı; 23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi 24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün 25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün 26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

Kurban Bayramı; 30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

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