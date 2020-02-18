Ersun Yanal'ın kaderi derbiye bağlı! Kazanamazsa bırakacakmış

Ankaragücü yenilgisiyle kredisi iyice azalan Ersun Yanal, koltuğunu korumak için yine bir Kadıköy derbisine çıkacak, bu kez Galatasaray’ı devirmeye çalışacak. Yanal'ın, Galatasaray'ı yenemezse görevi bırakacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe’nin başındaki ikinci macerası, Ersun Yanal için son derece sıkıntılı geçiyor. Yanal geçen sezon takım düşme hattındayken göreve gelip, sezonu Avrupa Ligi’nin kıyısından dönerek tamamladı.

“Radikal karar alabiliriz”

Tecrübeli teknik adam bu sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Ancak ilk devrenin son haftalarına doğru işler kötüye gitti. 15. haftada Sivas deplasmanında gelen 3-1’lik yenilgi, Ersun Yanal için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Başkan Ali Koç, o dönem yaptığı açıklamada, “Radikal karar alabiliriz” diyerek mesaj verdi.

Beşiktaş'ı devirdi görevde kaldı

Sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi, 58 yaşındaki teknik adamın kaderini belirleyecekti. Sarı- Lacivertliler çok iyi bir futbolla ezeli rakibini 3-1 mağlup etti, Yanal da görevde kaldı.

Derbi kader maçı olacak

Ersun Yanal, gerekirse istifa edebileceğinin sinyalini verdi. Ancak yönetim, hafta sonundaki Galatasaray maçını bekliyor. 58 yaşındaki teknik adam için yine bir Kadıköy derbisi, kader maçı olacak.

Üzerindeki baskı iyice arttı

Tecrübeli çalıştırıcı için son dönemde işler yine kötü gidiyor. Trabzon yenilgisi ve Alanya beraberliği sonrası Ankaragücü maçı kritik önem taşıyordu. Ancak Fenerbahçe, ligde kalma savaşı veren rakibine 2-1 mağlup oldu. Ersun Yanal’ın üzerindeki baskı iyice arttı.

Takım otobüsüne binemeden koltuğunu kaybedecek

Fanatik'in haberine göre; ezeli rakibi, 20 sene sonra Kadıköy’de kazanırsa, muhtemelen Ersun Yanal takım otobüsüne binemeden koltuğunu kaybedecek. Hatta beraberlik bile Yanal’ın görevini koruması için yeterli olmayabilir.

Kazanamazsa bıracak

Akşam'da yer alan iddiaya göre; Ersun Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği gelen bilgiler arasında.