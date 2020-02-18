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Alman yıldız Lucas Podolski adeta gençliğini aratmıyor

Fraport TAV Antalyaspor'un 34 yaşındaki yıldız Alman golcusu Lucas Podolski takım arkadaşları izinde olmasına rağmen çalışmayı tercih etti. Yıldız oyuncu Podolski, performansını artırmayı hedeflerken gençliğini aratmıyor.

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, takım izinliyken bile ekstra antrenmanlarla formunu yükseltmeye çalışıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında renklerine kattığı 34 yaşındaki Lukas Podolski, dün akşam 72'nci dakikada oyuna girdiği Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

Performansı arttırmak için antrenmanlara hız verdi

Ligde Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında da son 12 dakikada forma giyen Alman golcü, performansını artırma amacıyla antrenmanlara hız verdi. Kasımpaşa maçının ardından takım arkadaşları soyunma odasına giderken Lukas Podolski, yardımcı antrenör eşliğinde sahada yarım saat kondisyon çalıştı.

İzin yerine çalışmayı tercih etti

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı sonrası futbolcularına bir gün izin vermesine rağmen, Lukas Podolski, kendi isteği ile antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde bireysel idman yapan deneyimli futbolcu hızla form tutmayı hedefliyor.

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