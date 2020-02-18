Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 310 TL'nin üzerini gördü

310 TL'nin üzerini gören gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 309,7 TL, çeyrek altın 507 TL, cumhuriyet altını ise 2.083 TL'den işlem görüyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamlamıştı.

Yeni bir rekor kırdı

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, yüzde 1'e yakın artışla 310 TL üzerinde işlem görerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın saat 15.40 itibariyle 309,7 TL'den, çeyrek altın 507 TL'den, cumhuriyet altını da 2.083 TL`den satılıyor.

Analistlerden önemli değerlendirmeler

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.

Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.