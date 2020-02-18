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Sürekli yorgunluk ve kilo kaybı lenf kanserinin en önemli belirtileri!

Açıklanamayan bir şekilde kilo kaybediyor, rahatsız edici gece terlemeleri yaşıyor ve sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat, bunlar lenf kanserinin en önemli belirtileri.

Sıklıkla, vücudun en önemli savunma mekanızmalarından olan lenf bezlerinde görülen lenfoma, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir.

Lenf kanseri belirtileri nelerdir?

Lenfomaların birçok farklı türü vardır ve farklı türlerde farklı belirtiler göstermektedir. Bu belirtilerden bazıları ise şöyledir;

LENF KANSERİ BELİRTİLERİ

-Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri
-Sebebi bilinmeyen ateş,
-Açıklanamayan kilo kaybı,
-Rahatsız edici gece terlemesi,
-Sürekli yorgunluk,
-Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,
-Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,
-Kaşıntı

Lenf kanseri nasıl tedavi edilir?

Lenf kanserinin tedavisi için kullanılan yöntemleri lenfomanın tipi, hastalığın evresi, büyüme ve yayılma hızı, hastanın yaşı gibi faktörler etkilemektedir.

Hızlı seyirli lenfoma tedavisinde genellikle kemoterapi ve biyolojik (monoklonal antikorlar) tedaviler tercih edilerek gerektiği durumda tedaviye radyoterapi eklenebilmektedir.

Kemoterapi, biyolojik tedaviler, radyoterapi, yüksek doz tedavi ve kök hücre veya kemik iliği nakilleri ise hastalık tedaviye dirençli olduğunda ya da tedaviden sonra hastalık tekrarının (nüks) geliştiği durumlarda kullanılan tedavi şekilleri olarak kullanılmaktadır.

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Foto Galeri Lenfoma nedir? Lenfoma hastalığının belirtileri nelerdir? Galeriye Gözat
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