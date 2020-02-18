AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açık lise sınavları ne zaman?
Eğitim hayatına açıkliseden devam eden öğrencilerin beklediği sınav tarihleri belli oldu. MEB, Açık Lise sınav takvimini açıkladı. AÖL 2. dönem sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.
AÖL sınavı ne zaman yapılacak araştırması açık lise sınavına giren öğrencilerin gündeminde. 2020 yılında 3 kez yapılacak olan AÖL sınavının 2. dönemi 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak sonuçlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.
MEB AÖL sınav tarihleri 2020
2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba
2. dönem sonu sınavları: 21 - 22 Mart 2020
2. dönem sonu sınav sonuçlarının yayınlanması: 17 Nisan 2020
3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020
2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçların açıklanma tarihi henüz belli değil.