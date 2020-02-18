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AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açık lise sınavları ne zaman?

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Eğitim hayatına açıkliseden devam eden öğrencilerin beklediği sınav tarihleri belli oldu. MEB, Açık Lise sınav takvimini açıkladı. AÖL 2. dönem sınavları 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavı ne zaman yapılacak araştırması açık lise sınavına giren öğrencilerin gündeminde. 2020 yılında 3 kez yapılacak olan AÖL sınavının 2. dönemi 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak sonuçlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

MEB AÖL sınav tarihleri 2020

2. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba

2. dönem sonu sınavları: 21 - 22 Mart 2020

2. dönem sonu sınav sonuçlarının yayınlanması: 17 Nisan 2020

3. Dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.  2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçların açıklanma tarihi henüz belli değil.

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