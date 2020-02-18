HABER /  GÜNCEL
ADV Çocuklara özel fırsat ürünlerini kaçırmayın
ADV Ödüllü bilgi ve kültür yarışması

Gezi Parkı davası! Memet Ali Alabora’nın eşi Pınar Öğün'den çarpıcı paylaşım

İnternet Haber özel içerik

Gezi Parkı davasında mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Davanın sanıklarından Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün, kararla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Can Atalay hakkında beraat kararı verilirken, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Öğün ile Memet Ali Alabora’nın dosyası yurt dışında olduğu için ayrıldı.

"7 yıl akıyor. Gözlerimden… durmuyor"

Memet Ali Alabora’nın eşi Pınar Öğün, verilen beraat kararları sonrası Twitter hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı. "7 yıl akıyor. Gözlerimden… durmuyor." diyen oyuncu Pınar Öğün, "Geçmiş olsun diyen içinden geçiren herkese sarılıyorum” ifadelerini kullandı.

Haklarındaki yakalama kararları 

Gezi Parkı Davası’nda Memet Ali Alabora’nın yanı sıra Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyaları ayrıldı ve haklarındaki yakalama kararı kaldırıldı.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasıyla ilgili ilk yorum Gezi davasında karar çıktı tüm sanıklar beraat etti Osman Kavala'ya tahliye
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı şok görüntüler kamerada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye karşıtı darbeci Hafter milislerinin iddiası: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 310 TL'nin üzerini gördü
Ersun Yanal'ın kaderi derbiye bağlı! Kazanamazsa bırakacakmış
CHP'li Veli Ağbaba: Asgari ücrette son sıralardayız!
TOKİ kura çekilişi için tarihi ve yeri açıkladı! TOKİ Sosyal Konut projesi
Beşiktaş'ın hali içler acısı! Stadın elektriğini kesmeye geldiler
ÖNCEKİ HABERLER
Somali'den geldi şifayi Denizli'de buldu, 450 gramlık kitle alındı!
67 ilde operasyon başlatıldı! Komiser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili soruşturma
Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüs çıktı
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
Alman yıldız Lucas Podolski adeta gençliğini aratmıyor
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır AÖF kayıt yenileme ekranı TC ile giriş
Yorumlar 25 yorum