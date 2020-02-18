Gezi Parkı davası! Memet Ali Alabora’nın eşi Pınar Öğün'den çarpıcı paylaşım

Gezi Parkı davasında mahkeme tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Davanın sanıklarından Memet Ali Alabora'nın eşi Pınar Öğün, kararla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Can Atalay hakkında beraat kararı verilirken, kendisi gibi oyuncu olan eşi Pınar Öğün ile Memet Ali Alabora’nın dosyası yurt dışında olduğu için ayrıldı.

"7 yıl akıyor. Gözlerimden… durmuyor"

Memet Ali Alabora’nın eşi Pınar Öğün, verilen beraat kararları sonrası Twitter hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı. "7 yıl akıyor. Gözlerimden… durmuyor." diyen oyuncu Pınar Öğün, "Geçmiş olsun diyen içinden geçiren herkese sarılıyorum” ifadelerini kullandı.

Haklarındaki yakalama kararları Gezi Parkı Davası’nda Memet Ali Alabora’nın yanı sıra Can Dündar, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyaları ayrıldı ve haklarındaki yakalama kararı kaldırıldı.