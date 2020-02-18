AB'nin Akdeniz operasyonu tartışma konusu oldu

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi tarafından alınan 'Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatılması' kararı Brüksel'de tartışmalara neden oldu. Yeni operasyon kararına eş zamanlı olarak 'Sophia operasyonu'na son verilmesi AB'nin başarısızlığı olarak yorumlandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından düzenlenen basın toplantısında duyurusu yapılan 'Akdeniz'de yeni bir operasyon' kararı yeni bir tartışma başlattı. Alınan yeni operasyon kararı ile hali hazırda fiilen uygulaması askıya alınmış ancak yürürlükte olan 'Sophia' adlı Akdeniz operasyonunun Mart ayı itibariyle sona erdirileceği haberi Brüksel'de tartışmalara neden oldu.

AB Komisyonu tarafından düzenlenen günlük basın toplantısında gazeteciler, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson'a AB'nin sona erdirme kararı aldığı 'Sophia operasyonu'nun bilançosunu sordu. Sözcünün detaylı bilgi vermemesine gazeteciler tepki gösterirken; bu durum, "AB'nin Akdeniz'deki 'Sophia operasyonu' başarısızlığa uğradı" yorumlarına neden oldu. Tartışmanın uzamaması için bir sonraki basın toplantısını gerekçe gösteren AB Komisyonu Basın Sözcüsü Dana Spinant, basın toplantısını bitirdi.