Gezi davası kararına hükümetten ilk tepki

Gezi Parkı davasında verilen kararlarından, hükümetten ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet'ini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 9 sanık hakkında hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların bu suçlardan beraatine ve bu gerekçelerle tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.

Bakan Varank sert tepki gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazi davasındaki beraat kararına tepki göstererek Gezi eylemlerini 'ihanet' olarak niteledi.

"Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir."