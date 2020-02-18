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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları açıklandı. Biletler 160 ila 950 TL arasında değişiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

Ne zaman satışa sunulacak?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın (Çarşamba) Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe öğrenci tribünü için bilet fiyatını 80 TL olarak açıklarken, Kadıköy’de takımlarını stattan desteklemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar ise bilete 200 TL karşılığında sahip olabilecek.

İşte fiyatlar:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00  TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00 TL

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