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Barcelona, Mustafa Kapı'yı istiyor

İspanyol devi Barcelona, Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği için kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı ile ilgileniyor.

Fransız basını, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. France Football sitesine göre Barcelona, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 17 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Haberde Mustafa'nın Barcelona'nın oyun yapısına uygun bir futbolcu olduğu vurgulanırken, 8 ve 10 numara pozisyonları için gelecek vaat ettiği yazıldı.

Galatasaray mustafa kapı'yı neden kadro dışı bıraktı
Galatasaray Kulübü resmi sitesinden "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'da forma giyen en genç oyuncu
Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi. Geçen sezonun 17. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın uzatma bölümünde oyuna dahil edilen Mustafa, yaş olarak 16 yıl 4 ay 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu olmuştu. Mustafa bu unvanı, 16 yıl 8 ay 10 günle Galatasaray'da forma giyen Emre Belözoğlu'ndan almıştı. 1996-1997 sezonunun 33. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, uzun süredir bu unvanın sahibiydi.

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