TBMM Genel Kurulunda 'Gezi davası' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında, Gezi davasında verilen 'beraat kararı' tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Toplantıda 'Gezi davası' da gündeme geldi.

Gezi davası ile ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Silivri'de görülen ve 'Gezi Parkı' eylemlerini 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu' olarak niteleyen bir dava, nihayet karara bağlandı. Neticede, sanıklar atılı tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya da tahliye kararı çıktı. 'Geciken adalet, adalet değildir' denilse de, adaletin geç de olsa tecelli etmesinden dolayı CHP olarak memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Bu davanın, Balyoz, Ergenekon davaları gibi uydurma bir dava ve iddianame olduğu da ortaya çıktı" dedi.

"Karara saygılıyız"

Gezi davası kararına ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mahkemenin verdiği karara saygılı olduklarını belirterek, "Gezi davasıyla alakalı sanıkların beraat ettiğini öğrendik. Mahkemenin verdiği her karara saygılıyız, bunu daha önce de ifade ettik. Fakat burada değerlendirmemiz gereken konu şudur; Bu sanıklar, mahkemece beraat ettirilmiş olabilir ama bizim bu meseleye bakışımız, bir hak arama iddiasındaysanız oradaki araçları ters çevirip yakmazsınız. Simitçinin tezgahını bile yakıp yıkmak, oraları dağıtmak, AKM'nin çatısına terör örgütlerinin paçavralarını asmak bir hak arama yöntemi değildir. Dolayısıyla Gezi, bizim nazarımızda, bizim değerlendirmelerimizde vandalizmdir. O açıdan, mahkemenin verdiği karara saygı duyarız ama bizim Gezi hadisesine bakışımız budur" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Altay, Muş'un sözlerini, "Karara saygı duydum ancak, verilen karar içime sinmedi" gibi anladığını dile getirdi.

Altay'ın sözleri üzerine tekrar konuşan AK Partili Muş, "Siz 'Gezi'ye başka bir şekilde bakarsınız, biz de bunu 'vandalizm' olarak görüyoruz. Yüzlerini kapatıp, kaldırım taşlarını söküp, vatandaşın dükkanını tuvalete çevirmek ne zamandan beri hak arama hürriyeti oluyor. On gün boyunca çadır mı yakıldı orada veya terör örgütünün paçavralarının AKM'nin üzerine asılması nasıl bir hak arama yöntemidir. Kaldı ki mahkeme, 'Böyle bir suç yok' demiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Muş ile CHP'li Altay arasında karşılıklı olarak başlayan tartışmaya, diğer milletvekilleri de dahil oldu.