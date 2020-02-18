Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği haberinin ajanslara düşmesinin ardından Kavala için flaş bir karar geldi.

Bugün, Gezi Parkı davasında hakim karşısına çıkan sanıkların, firari durumda olanlar dahil tümü beraat etmiş ve davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında da tahliye kararı verilmişti.

Başsavcılık itiraz edecek



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin görülen davada, sanıklara verilen beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!

Yargılama Sonucunda tahliyesine karar verilen Osman kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.